Satsar på kvinnohälsa: ”Det är alltid något som going on down there”

Nina Wiger och Elin Kerola tröttnade på stigmat kring könsherpes och andra underlivsbesvär och startade tillsammans onlineplattformen Her Peace. – Vi kände att vi måste göra någonting. Vi ville inte bli herpes ansikte utåt i Sverige, men någon måste vara det, säger Elin Kerola.

Näsum • Publicerad måndag 20:30

Foto: Mikael Persson