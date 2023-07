Sämsta laxåret på två decennier i Övertorneå

Statistik från finländska Naturresursinstitutets laxräknare i Torne älv visar att de senaste dygnen har bara cirka 700 laxar per dygn passerat laxräknaren vid Kattilakoski i Övertorneå kommun. Detta är en betydande minskning jämfört med de cirka 2 300 laxar som kunde räknas per dygn under samma period förra året.