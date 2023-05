Så laddar London för kunglig kröning

De allra mest inbitna kungafansen har sedan flera dagar tillbaka slagit läger längs med paradgatan The Mall, som leder fram till Buckingham Palace.

De allra mest inbitna kungafansen har sedan flera dagar tillbaka slagit läger längs med paradgatan The Mall, som leder fram till Buckingham Palace. Foto: Vadim Ghirda/AP/TT

Prinsparet William och Kate besökte puben Dog and Duck i Soho inför kröningen.

Prinsparet William och Kate besökte puben Dog and Duck i Soho inför kröningen. Foto: Jamie Lorriman/AP/TT

Rader av flaggor och vimplar kantar den brittiska huvudstadens gator. Skyltfönster pryds av kungaporträtt och en gigantisk kopia av S:t Edward-kronan, som kommer att pryda Charles huvud under kröningen, har placerats vid Hyde Park i centrala London.

Över 100 000 utländska turister väntas besöka den brittiska huvudstaden under evenemanget, som tros kunna generera ett tillskott på motsvarande 5,8 miljarder kronor till Londons detaljhandel och besöksnäring, enligt Evening Standard .

2 000 gäster på listan

Till den pampiga kröningsceremonin i Westminster Abbey har 2 000 kungliga gäster och andra dignitärer bjudits in. Ceremonin är den 40:e i ordningen sedan den första brittiske monarken kröntes i katedralen år 1066.

Säkerheten under evenemanget är rigorös. Över 9 000 poliser kommer att patrullera i London. Många av gatorna i Westminster och områden i närheten stängs av under de tre dagar långa festligheterna.

Prins på pubbesök

Under resan mot Tottenham Court Road pratade paret bland annat med anställda vid tunnelbanan om det kommande firandet under kröningshelgen. De avslutade dagen med att besöka puben Dog and Duck i stadsdelen Soho.