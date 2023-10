Rabbiner tillåter radiolyssning under sabbat

Rabbiner i Israel tillåter radiolyssning under sabbaten för eventuella krismeddelanden efter förra helgens angrepp från militanta islamistgruppen Hamas.

Rabbiner i Israel tillåter radiolyssning under sabbaten för eventuella krismeddelanden efter förra helgens angrepp från militanta islamistgruppen Hamas. Foto: Erik Marmor/AP/TT

Israels rabbiner gör ett mycket ovanligt undantag från förbudet att använda radioapparater under judendomens vilodag sabbaten.

Israels chefsrabbiner meddelade att radiolyssnande är tillåtet under sabbaten och att undantag görs denna vilodag. Man uppmanade också människor att slå på sina radioapparater.

Dessutom uppmanades judar att inte besöka synagogor under sabbaten om dessa inte låg nära skyddsrum.

Israels transportmyndighet meddelade också på fredagen att tågtrafik upprätthålls under sabbaten. Även israeliska flygbolaget El Al meddelade att "specialflyg" sätts in under sabbaten så att reservister kan flyga till Israel för att ingå i den israeliska armén mobilisering.