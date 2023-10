"Penningpolitiken biter inte"

För få har det svårt

Nära smärtgränsen

Dränera ekonomin på alla stimulanspengar som pumpats in där med de stora stödköpsprogrammen 2015–2021, är Anderssons tips till Riksbanken.

"Växelkurseffekter"

Fakta: Säljer statsobligationer sedan april

Riksbanken har sedan april börjat sälja statsobligationer ur sin rekordstora värdepappersportfölj, som har byggts upp under åren 2015–2021. Försäljningstakten ligger just nu på statsobligationer för cirka 5 miljarder kronor per månad.

Portföljen krymper även successivt i takt med att värdepapper förfaller utan att detta kompenseras med inköp av nya värdepapper.

Vid september månads utgång uppgick Riksbankens innehav av värdepapper totalt till 744,1 miljarder kronor, fördelat enligt följande:

Statsobligationer: 322,9 miljarder kronor

Säkerställda obligationer: 304,2 miljarder kronor

Kommunobligationer: 109,4 miljarder kronor

Företagsobligationer: 7,6 miljarder kronor

