Över 100 000 evakuerade efter cyklonvarning

Cyklonen Biparjoy väntas dra in över Indien på torsdagskvällen. Foto: Rajanish Kakade/AP/TT

Cyklonen Biparjoy, vars namn betyder "katastrof" på bengali, rör sig över Arabiska havet och väntas dra in över land på torsdagskvällen. Enligt prognoserna kan den drabba en drygt 30 mil lång kuststräcka mellan Mandvi i Indiens delstat Gujarat och Karachi i Pakistan.

Till havs blåser vindarna redan i upp till 50 meter per sekund och vindstyrkan väntas ligga på omkring 35 meter per sekund när cyklonen når land, med byar på upp till 40 meter per sekund.