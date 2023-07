Oro i Zaporizjzja – människor ger sig av

Från rysk sida anklagade en rådgivare till det statliga kärnenergiföretaget Rosatom, Renat Kartjaa, istället Kiev för att planera en attack mot Zaporizjzja under onsdagskvällen. Enligt honom ska Ukraina planera att använda "högprecisionsvapen med lång räckvidd" och drönare, skriver nyhetsbyrån AFP.

De två parternas upptrappade retorik när det gäller kärnkraftverket tonas ned av amerikanska Institute for the study of war (ISW ). Enligt tankesmedjans senaste uppdatering vill Ryssland sannolikt anklaga Ukraina för oansvariga handlingar i området och skapa förutsättningar för en falsk flagg-attack.