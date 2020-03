Nu är gränsen delvis stängd till Danmark

Foto: Marcus Palmgren

Gränsen mellan Danmark och Sverige är delvis stängd sedan klockan 12, lördag.

Det påverkar både tågtrafik och flygande för svenska resenärer.

Flyg, färje och tågtrafik stoppas helt eller delvis vid den danska gränsen från klockan 12, lördag 14 mars.

Tågtrafiken över Öresundsbron minskar kraftigt. Skånetrafiken räknar med ett tåg i timmen, istället för sex tåg.

Öresundstågen kommer under söndagen att köra från Malmö till Kastrup för att vända där och köra tillbaka till Sverige.

På Kastrup ska alla inkommande flyg kontrolleras.

TT rapporterar:

– Det är en mycket speciell situation. Alla inkommande ska kontrolleras av myndigheterna och vi förväntar oss är att säkert 140 ankommande flyg och omkring 9 000 passagerare ska kontrolleras av polis, säger Kastrups säkerhetschef Johnnie Müller till TT.

Han berättar att alla som landar på flygplatsen kommer att tas åt sidan för att kontrolleras av polis. Där ska passagerarna få redogöra för sitt ärende i Danmark.

TT: Vad gör ni med de svenskar som landar på Kastrup?

– De svenskar som landar, kommer att få komma in om de ska vidare till Sverige. De som kommer in via bron kommer inte att få komma in utan bli nekade vid gränsen där, säger Müller.

Texten uppdateras.