Nordea varnar för varselvåg

Inflationen har börjat ge vika, elpriserna har fallit, matpriserna har slutat skena och de dramatiska räntehöjningarna under det gångna året kommer snart (nästa år) att följas av sänkta räntor – både från Riksbanken och på hushållens bolån.

Riksbankens höjning onödig

Hon tyckte Riksbankens räntehöjning i april var onödig. Och hon vill absolut inte se fler – även om hon i sin prognos motvilligt lägger in en räntehöjning till från Riksbanken på 25 punkter (0,25 procentenheter) till 3,75 procent i styrränta i juni.

"Det kan gå fort"

Hon tror att många pressade företag just nu håller ut och skär på kostnader.

För sent att binda boräntan

För hushåll som vill skydda sig mot högre räntor ser hon det samtidigt som för sent att binda boräntan – då Riksbanken redan i början av nästa år kommer börja sänka räntan ganska snabbt ned till omkring 2 procent mot slutet av 2024.

– Det är för sent binda räntorna. De kan komma upp ytterligare något, men man får nog bita i det sura äpplet under en tid här. Annars är risken att du låser in dig i något som kan bli ganska dyrt, säger Winsth.