Mexikansk studie: Bara så kan gängvåldet stoppas

Sverige har precis som Mexiko haft en ökning av gängrelaterade skjutningar. Trots att antalet fängslade och dödade ökar så fortsätter våldet att öka. Under 2021 mördades omkring 34 000 människor i Mexiko, vilket gör landet till ett av de mest våldsamma i välden. Trots omfattande insatser och fler gripanden fortsätter våldet i landet att öka.

I ett försök att ringa in orsakerna har forskare från det mexikanska National Institute of Geography and Statistics använt sig av matematiska modeller för att ta fram olika scenarier. De har sedan testat att ändra olika parametrar för att jämföra utgångarna.