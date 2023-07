Macron: Kulmen har passerats

Under tisdagen mötte Frankrikes president Emmanuel Macron omkring 250 borgmästare som drabbats av den senaste veckans våldsamma upplopp på olika platser i landet.

Under tisdagen mötte Frankrikes president Emmanuel Macron omkring 250 borgmästare som drabbats av den senaste veckans våldsamma upplopp på olika platser i landet. Foto: Ludovic Marin/AP/TT

– Handlar det om en permanent återgång till lugnet? Jag kommer att vara fortsatt mycket försiktig under kommande dagar och veckor. Men den kulmen vi upplevde under de första dagarna har passerats, sade den franske presidenten under mötet.