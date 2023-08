LO-medlemmar missar pensionspengar

Enligt en överenskommelse med Svenskt Näringsliv från 2020 skulle LO-arbetare tjäna in tjänstepension från 22 års ålder, från tidigare 25. Dessutom skulle inbetalningarna ske varje månad, inte årsvis. Det förstnämnda är i gång, däremot inte de månadsvisa inbetalningarna eftersom Foras system inte klarat av att hantera detta.

– Min senaste lön, som kom i dag, låg kring 60 000 kronor före skatt, eftersom jag fick rycka in en del under semestern. Åtminstone tre gånger per år har jag liknande månadslöner. Sådana månader går jag miste om tusenlappar till pensionen, säger Daniel Vikberg, instrumenttekniker på SCA:s bruk i Munksund, till Arbetet.