Laddar för annorlunda näringslivsgala: ”Höga krav på tajming”

Med start klockan 18.00 på fredagskvällen utlovar man en coronasäker men galaspäckad tv-sändning under ledning av kända programledaren Robin Paulsson. Minglet som också blir digitalt drar igång redan 17.00 på Guldekens sajt och efter 18.00 kan vem som helst följa evenemanget live via blt.se och sydostran.se. Det kommer inte att vara möjligt att se sändningen i efterhand så det gäller att hänga med under tiden det sänds.