Klättrade in via fönster – häktas

Vittnen såg mannen klättra in och sedan klättra ut genom fönstret och höll honom under uppsikt till polisen anlände och grep honon. Arkivbild.

Vittnen såg mannen klättra in och sedan klättra ut genom fönstret och höll honom under uppsikt till polisen anlände och grep honon. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Händelsen inträffade under natten till måndagen och ett vittne såg mannen först klättra in i bostaden till en kvinna via ett öppet fönster. Mannen sågs sedan lämna lägenheten igen och hölls under uppsikt i väntan på att polisen anlände och grep honom.