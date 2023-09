Jubla inte – därför tros inflationen falla

Billigare flygresor

– Inflationen totalt sett bedöms rasa rejält. Det låter väldigt hoppingivande men bakom detta ligger att det har varit väldigt stora svängningar i elpriset. Just augusti förra året var en månad när priset fullständigt sköt i höjden, säger Johan Löf, seniorekonom och prognosansvarig vid Handelsbanken.

För hög

Handelsbanken bedömer därför att Inflationen under hösten på grund av just elpriserna ska fortsätta åka berg- och dalbana och den stora frågan är därför hur inflationen är när vi går in i 2024?