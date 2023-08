Jättevalen kan vara tyngsta djuret någonsin

Skelettdelarna hittades för över 10 år sedan av Mario Urbina från San Marcos Universitetets Naturhistoriska museum i Lima. Det tog en internationell forskargrupp många år att gräva fram dem ur en brant, stening sluttning i Icaöknen, en region i Peru som förr i tiden låg under vatten och som är känd för att vara rik på marina fossiler.

Möjligen tyngst någonsin

Håller sig på botten

Fakta: Därför är valarna så stora

De största nu levande däggdjuren, bardvalarna, väger i allmänhet tio ton eller mer. Allra störst blir blåvalen som kan nå upp till en vikt på 190 ton.

Bardvalarna har utvecklat helt nya organ – barderna – och helt nya metoder för födoanskaffning.

Barderna är långa, kamliknande skivor av keratin som sitter i munnen. Med hjälp av dessa har det blivit möjligt för valarna att livnära sig på små kräftdjur och småfiskar som lever i stora stim med miljontals individer – en extremt energirik föda.

När en val upptäckt ett sådant stim öppnar den sitt enorma gap och tar in tonvis med vatten som den sedan silar med barderna. Kräftdjuren fastnar på barderna och kan sedan sväljas.

Metoden är så effektiv att bardvalarna kunnat spränga storleksgränserna. De kan på kort tid sätta i sig enorma mängder föda utan att anstränga sig alltför mycket.

Källa: Proceedings of the National Academy of Sciences