Jacob i Tel Aviv: "Vi kommer att vinna"

"Väldigt obehagligt"

Han har en son som är 13 år, och som skulle ha firat sin bar mitzvah på torsdag men var tvungen att ställa in.

Jacob Gurman-Schatz, 49, växte upp i Sverige men utvandrade till Israel 2004. Far- och morföräldrarna i Polen överlevde Förintelsen. Flera gånger under intervjun jämför han den palestinska, terrorstämplade gruppen Hamas attack i lördags med nazisternas barbari under andra världskriget.