Belastningsattack mot riksdagens webbplats

Fortsatta störningar på riksdagens webbplats efter att sajten låg nere under stora delar av tisdagseftermiddagen. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sajten låg nere under stor del av tisdagseftermiddagen. Riksdagsförvaltningen kan inte kommentera när sajten började fungera igen, men under onsdagen går det att komma in på den, men med störningar.