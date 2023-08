Falska bilder användes av Söder i Pride-attack

"Känns det bra, Andreas Norlén, att invigningstala på Pride? Skamlöst!”, skrev Björn Söder på plattformen X under onsdagskvällen. Tweeten raderades senare.

Under onsdagskvällen gick Björn Söder till hårt angrepp på plattformen X, tidigare Twitter, mot svenska politiker som han anklagade för att "legitimera pedofili" genom att stötta Stockholm Pride.

Flera av Björn Söders tweets raderades senare under kvällen.

Fakta: Så kan du själv källgranska bilder

Jack Werner säger att hans granskning inte var särskilt svår och att många, med lite kunskap och självförtroende, själva kan källgranska bilder på sociala medier.

Här kommer hans bästa tips för att hitta en bilds ursprung:

Använd omvänt bildsök

På flera sökmotorer kan man stoppa in en bild och få upp var bilden, eller liknande bilder, har publicerats tidigare. Om man skriver in sökord som kan snäva av resultatet hjälper det. För en av bilderna skrev Werner in "pride" för att hjälpa sökmotorn på traven.

Kommentarsfältet kan ge ledtrådar

Om man hittar andra ställen där bilden är publicerad kan man ta hjälp av kunskapen i kommentarsfältet. Kanske har någon redan tagit reda på bildens ursprung och skrivit: "Nej, det föreställer inte X, det föreställer Y".

Leta efter detaljer

Ta hjälp av zoomfunktionen för att leta efter detaljer i bilden som kan avslöja geografisk plats eller tidpunkt. I en av bilderna hittade Jack Werner en logga på en tröja som fastslog att bilden tidigast var fotad 2022, men förmodligen inte senare.