Få koll på huvudstaden i Europas fattigaste land

Stadens namn tros komma från ett gammalrumänskt ord för källa, där ch i början ska uttalas som k i katt eller kille. Det s som finns i mitten är i sin tur ett sje-ljud, vilket ger slutresultatet Kisjinau. Ungefär så stavades det också på svenska under Sovjettiden, då man internationellt använde sig av stadens ryska namn, Kisjinjov.

När Stefan den Store ledde Moldavien, under storhetstiden på 1400-talet, var Chisinau knappt påtänkt. I stället växte sig staden stor under den tsarryska tiden på 1800-talet. Vid den senaste officiella räkningen 2014 låg folkmängden på drygt 500 000. Invånarna själva räknar in drygt en miljon i storstadsområdet.