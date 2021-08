Efter Pridebråket: Förundersökning mot polisen inleds - kroppskameror filmade händelsen

Åklagare Bengt Åsbäck har inlett en förundersökning mot de två poliser som misstänks ha misshandlat en man i samband med en fest under Prideveckan. Under fredagen ska han titta på polisens kroppskameror som filmade under händelseförloppet.