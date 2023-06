Dyster trend bröts på Wall Street

New York-börsen har stängt för dagen.

New York-börsen vände en inledande nedgång under dagens handel för att avsluta på plus vid stängning. Efter de senaste dagarnas nedgång leddes uppgången framför allt av tekniksektorn – Nasdaqs kompositindex bröt en tre dagar lång förlusttrend med att stiga 1,0 procent.