Börsen på glatt fredagshumör

Uppgången var bred på Stockholmsbörsen under fredagen, med 24 av 30 stora bolag i OMXS30-index som avslutade på plus. Allra bäst gick det för verkstadsjättarna Alfa Laval och Sandvik som steg 3,1 respektive 2,1 procent, samt för mätteknikbolaget Hexagon som steg 2,0 procent.

Breda OMXS-index steg 1,0 procent under fredagen och 2,7 procent under handelsveckan som helhet. OMXS30-index med de 30 mest omsatta bolagen steg 1,1 procent under fredagen.