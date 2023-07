Börsen faller när telekomaktier slaktas

Till nedgången bidrar en vinstvarning från den finländska konkurrenten Nokia, som varnar för att inflations- och räntechocken trycker ned både försäljning och marginaler mer än väntat under andra halvåret 2023. Nokias aktie faller drygt 8 procent.

Svenska marknadsräntor pressas uppåt, medan kronan – som lyft kraftigt mot dollarn och euron under veckan – kretsar kring 11:49 per euro och 10:23 per dollar efter rapporten.