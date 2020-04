Asylsiffror faller i EU

Foto: Ghaith Alsayed/AP/TT

Antalet som beviljades asyl i EU i fjol var det lägsta sedan före flyktingkrisen.

Sverige fortsätter nedåt på listan över ja-beslut.

Totalt fick drygt 320 000 nyanlända asyl i EU under 2019, visar samlad statistik från Eurostat. Räknar man bort det nyligen avhoppade Storbritannien landar siffran till och med under 300 000 – inte ens hälften av så många som accepterades under rekordåret 2016.

Klart flest under fjolåret mottogs i vanlig ordning av Tyskland, även om också de tyska siffrorna är på väg nedåt: från 140 000 år 2018 till 116 000 i fjol.

Sverige fortsätter samtidigt att falla på listan över vilka länder som säger ja till flest. Från att ha legat tvåa efter Tyskland under flyktingkrisen landade Sverige först på åttonde plats i fjol.

Enligt Eurostats siffror fick 11 765 personer asyl i Sverige 2019, mot drygt 19 000 året innan.

Framför allt är det de äldre EU-medlemmarna som tar emot asylsökande. Av de länder som kommit med i EU på 2000-talet gav endast Cypern över 1 000 positiva asylbeslut i fjol.

Det minsta antalet tas emot i det forna Östeuropa, där exempelvis Ungern med knappt tio miljoner invånare bara tog emot en tiondel av så många som beviljades asyl i lilla Luxemburg, med bara 625 000 invånare totalt.

Av dem som fick asyl i EU 2019 var klart flest från Syrien, 27 procent. På topp fem återfinns även medborgare från Afghanistan (14 procent), Venezuela (13), Irak (7) och Turkiet (3).

Fakta Fakta: Asylbeslut i EU 2019 Så här många fick asyl i de då 28 EU-länderna under 2019, jämfört med året innan: Totalt2019jämfört med 2018 i procentTyskland116 320-17Frankrike42 120+2Spanien38 525+1200Italien31 010-35Storbritannien25 950+51Grekland18 000+18Österrike13 730-34Sverige11 765-40Belgien6 940-32Nederländerna5 845+22Finland2 705-29Danmark1 785+8Irland1 550+22Cypern1 315+7Bulgarien885+16Luxemburg670-33Rumänien635-5Malta435-34Polen275-37Portugal170-73Tjeckien155-6Slovenien100-5Litauen90-36Kroatien60-61Ungern60-84Lettland55+83Estland45+125Slovakien40-11Totalt321 835-3 Fotnot: Storbritannien räknas in eftersom landet fortfarande var kvar i EU under hela 2019. Källa: Eurostat. Visa mer...