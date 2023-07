Amortera eller spara – det lönar sig mest

Men att amortera ska ses som en form av sparande, säger sparekonomen Frida Bratt, där avkastningen motsvarar det du sparar in på räntekostnader när ditt lån blir lägre.

"Bra avkastning"

– Om du till exempel har 52 procents belåningsgrad och kan sätta in en klumpsumma för att komma ned till under 50 procent, då är det absolut värt. Eller om du är på den högre belåningsgraden, över 70 procent, och skulle komma ned under det. Man kan få hjälp av sin bank att ta reda på hur hög belåningsgrad man har.