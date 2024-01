Vi ringer slöseriombudsmannen!

På Skattebetalarnas förenings hemsida kan man just nu rösta på vilket myndighetsprojekt i Sverige som varit mest slösaktigt under 2023. Där kan man anmäla fallen till Slöseriombudsmannen. SlösO. Den föga smickrande tävlingen avgörs under januari. Nominerade är bland annat ett badhus i Kiruna, vilket till en början skulle ha kostat 550 miljoner kronor men som nu är uppe i över en miljard kronor. En revisionsrapport har pekat på flera brister i bygget, men ingen har hållits ansvarig. Ingen vet heller varifrån pengarna ska tas att avsluta bygget.