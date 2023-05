Författaren och skribenten Linda Skugge var länge en av de mest högljudda förkämparna rätten att välja kejsarsnitt. I en krönika skriver hon: “Ja, detta är de bekvämas sätt att föda barn på. And I like it! Ordning och reda och rent och snyggt och inga bakterier och prydligt och snabbt och inga primalskrik, framför allt inga primalskrik. Förutom från den lilla pyttebebisen som de plockar ut och lägger uppe på ens bröst” (Expressen den 10 februari 2007).