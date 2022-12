Välfärdspersonal får inte tystas

Det var efter att ett vårdbiträde på ett av Attendos äldreboenden under pandemin uppmärksammat hur de äldre for illa, och hur företaget inte särade på sjuka och friska och att det ledde till att människor dog, som den nu dömda chefen, ännu en chef och HR-specialisten kallade in vederbörande till ett möte. Där kritiserade de medarbetaren för att hon pratat öppet i medier om problemen på boendet. De gav henne även en skriftlig erinran. Ett agerande som enligt tingsrätten inte är förenligt med lagen om meddelarskydd.