Vid de tidiga morgontimmarna; svensk tid, är trenden tydlig. Trump har 80 procents chans att vinna valet. När 88 procent av rösterna är räknade i vågmästarstaten North Carolina bedöms Donald Trump vinna den delstaten. Det har gått trögt för Harris under hela sammanräkningen.

Just nu är det alltså fördel Trump, trots att New Mexico gått till Kamala Harris. Ändå sjunker hjärtat vid tanken på vad som väntar världen de närmaste fyra åren. Trumps politik och sätt att vara är illa nog. Men det värsta är att det ger luft under vingarna för de diktatorer och mindre nogräknade ledare runt om i världen som helst vill störta USA som världsledare. Dessutom är det en olycka för klimatpolitiken.