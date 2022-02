Den militära operation som inleddes under torsdagen har byggts upp under en lång tid. De militära förberedelserna för ett storanfall gjordes stegvis under 2021. Det politiska spelet att överlämna orimliga kravlistor var ett sätt att bygga inhemsk krigsstöd. Tidpunkten är också väl vald. I det lilla perspektivet så är det precis efter OS och det sker samtidigt medan Ryssland är ordförande i FN:s Säkerhetsråd vilket upphör den 1 mars.