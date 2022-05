Läkemedelsföretagen var de som såg till så att hundratusentals (kanske miljontals) människor inte dog under pandemin.

Den extrema fattigdomen har ökat mer under pandemin än under de senaste 20 åren, enligt Oxfam-rapporten “Profiting from pain” som släpptes den 23 maj. Idéhistorikern Johan Norberg påpekar i Sveriges Radio (23 maj) att pandemirestriktionerna, stimulanspaket som har drivit upp inflationen och den ryska invasionen av Ukraina där 26 länder nu har infört exporthinder, har lett till brist på livsmedel. Det har i sin tur bidragit till ökad fattigdom.