SVT dansar efter de kränktas pipa

Efter genuskritik plockar SVT bort ett avsnitt av Alfons Åberg från Bolibompa-appen. De kränktas Sverige blir allt mer obegripligt. Och varför ska SVT dansa efter de kränktas pipa?

Som liten pojke är det inte alltid lät att ha en tjej som kompis, det vet jag själv, vis av erfarenhet.

Om just den problematiken handlar ett underbart Alfons Åberg-avsnitt. Alfons leker med Milla och blir retad för det i skolan. På skoltoaväggen skriver killarna ”Alfons leker med tjejer” och ritar ett hjärtan i vilket det står ”Alfons + Milla”.

Efter det ”är det inte roligt längre. Det är fult och grått och vanligt och tråkigt. Allt. Alfons leker inte med Milla mera och han går inte till kojan. Han bara har ensamt och ledsamt. Det är ledsamt att stå med hjärta på skoltoaväggen – så att alla ser det. Ledsamt att vara av med sin bästa kompis. Ledsamt att inte ha kojan att gå till. Och ledsamt, långsamt, ensamt att sitta ensam för sig själv hela dagarna”, säger berättarrösten medans Alfons vandrar längst gatan i regnet.

Men berättelsen om Milla och Alfons slutar inte i gråväder.

Alfons struntar i killarna, och vaktmästaren har förresten städat bort klottret på skoltoaväggen. Alfons och Milla leker igen och till killarna säger Alfons stolt att Milla är inte tjej, det är ju Milla och min bästa kompis. Och när killarna ser Alfons och Millas fina koja, med en flagga i topp, slutar de att retas, ”en sån koja, med egen flagga, uppe i träd ska de också gå och bygga. Helst med en sån kompis som Milla.”

En fin historia, eller hur? Ånej, det tyckte tydligen inte alla. En förälder hörde av sig till SVT om avsnittet och påpekade att det sände tråkiga signaler till flickor.

Vad hände sen? Jo, enligt tidningen ETC, precis vad man kunde förvänta sig. SVT beslutar sig för att flyttade bort avsnittet från Bolibompa-appen (ETC den 6 maj). Public service motiverar: ”En del av våra lite äldre program, såsom det här aktuella avsnittet där Alfons blir retad för att han leker med en tjej, lämpar sig bäst för barn att se tillsammans med någon vuxen så att man kan diskutera och reflektera tillsammans. Därför har vi valt plocka bort avsnittet från Bolibompa-appen där vi vet att många barn tittar ensamma”, skriver SVT:s presstjänst till ETC.

En fin historia om hur individens kvaliteter är viktigare än det kön han eller hon råkar ha, som Catta Neuding framför på Axess-bloggen (den 8 maj), är alltså för känsligt för barn att ta del av på egen hand! Man tar sig för pannan. Som en liten tröst ska dock avsnittet ändå finnas kvar i andra digitala kanaler i SVT.

Det är ledsamt att bevittna hur så mycket inom kulturen i allmänhet, och inom barnkulturen i synnerhet, som på det minsta sätt kan uppfattas som kontroversiellt för den ena eller andra kränkta gruppen eller individen plockas, flyttas eller väljs bort. Och det är besynnerligt att SVT, allas vårt public service-bolag, ska vara så trendkänsligt att det efter en enda persons kränkthetsklagan går in och redigerar vad som kan ses i vilken av bolagets kanaler.

Sist men inte minst, om allt som inte passar in i värdegrundens trånga mall 1A ska flyttas utom räckhåll för barn, vad finns då till slut kvar? Högläsning av Feministiskt initiativs partiprogram? SVT:s värdegrund?