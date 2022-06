Dagen som traditionsenligt firas med pompa och ståt vid Sjöhistoriska muséet anordnades i år med stor publikuppslutning för första gången sedan pandemin. Under årets statsceremoniella högtidlighållande hyllades särskilt de svenska veteraner som tjänstgjorde under FN-flagg på Cypern under åren 1964-1993. Ceremonin besöktes av både prins Carl Philip, statsminister Magdalena Andersson (S), överbefälhavare Micael Bydén, rikspolischef Anders Thornberg och talman Andreas Norlén.