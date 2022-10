Svenska banker bör donera korruptionspengar till Ukraina

Under tisdagen började rättegången mot Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen som står åtalad för grovt svindleri. Under 2019 uppdagades i SVT:s Uppdrag granskning att det, trots att det fanns tydliga indikatorer på att det föregick penningtvätt, slussats 40 miljarder kronor genom Swedbanks baltiska delar till bland annat ryska oligarker och vapenhandlare (DN den 4 oktober). Totalt tros hisnande 3 000 miljarder kronor ha gått via misstänkta konton i de baltiska filialerna tillhörande Swedbank (SVT den 27 april).

Ett antal representanter från hjälporganisationer beskriver i Aftonbladet (den 27 september) att privatpersoner som samlat i pengar till organisationen ”Come back alive” som köper in drönare till det ukrainska försvaret, fick sina transaktioner frusna av Handelsbanken. Nordic Ukraine Forum som hjälper till att samla in pengar till humanitärt arbete fick avslag när de ansökte om Swish via Handelsbanken. Och en insamling för att köpa in en bil för att hjälpa skadade och människor att få vård, stoppades av Nordea då det stred mot deras bankvillkor.