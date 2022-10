Sveket mot Lars Vilks fortsätter efter hans död

Misstanken om att det kan röra sig om ett attentat är inte tagen ur luften. Den 14 februari 2015 skjuter en man 30 till 40 skott med den danska arméns automatvapen Gevær M/95 rakt in i kulturhuset Krudttønden i Köpenhamn. Måltavlan för attentatet är en debatt med rubriken Konst, hädelse och yttrandefrihet – Lars Vilks är en av deltagarna.

I juni i år meddelar chefsåklagare Per Nichols vid Särskilda åklagarkammaren att dödsolyckan utanför Markaryd var just en olycka. ”Det som skedde på motorvägen är en tragisk olycka. Vi har gjort omfattande analyser med teknisk utredning på platsen och vittnesförhör”, säger Per Nichols i ett pressmeddelande.