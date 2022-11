Sparskatten blir förlustskatten

Skatten kopplades till statslåneräntan med ett tillägg. Med sjunkande räntor kom statslåneräntan att komma ner på historiskt låga nivåer och skatten på ISK ansågs av regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet gynna sparande i den formen i allt för hög grad. Därför genomfördes en höjning så att skatten på ISK i dag är statslåneräntan plus en procentenhet. Ett golv finns också för skatten. Socialdemokraterna hade sedan, under dåvarande finansminister Magdalena Anderssons ledning, en aggressiv plan för höjda skatter på sparande, ägande och investeringar, som presenterades 2021 i rapporten ”Fördelningspolitik för Jämlikhet och Rättvisa.” I den talades det om att ISK skulle begränsas kraftigt och en kärnmening var: ”Vi eftersträvar jämlika och rättvisa utfall.” Just jämlika utfall är den tydligaste skiljelinjen mellan socialistisk och liberal ekonomisk utgångspunkt. Socialisten vill att alla ska plattas till mot den grå betongen. Liberalen tycker om när det växer och grönskar.