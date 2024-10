Rickard Nordström var förra året i Olofström för att tala under psykiatriveckan

Rickard Nordström var förra året i Olofström för att tala under psykiatriveckan Foto: Claes Hall

Det sistnämnda har blivit något av en (välfärds)industri på senare tid. En av dem som har gjort sig ett namn på sociala medier är Rickard Nordström, även kallad “Magister Nordström” som nästa vecka är inbjuden att föreläsa för lärare i Sölvesborg (BLT den 3 okt). För två föreläsningar ska han få 31 000 kronor (!). Nordström har 250 000 följare på Tiktok och över 100 000 på Instagram och utsågs till mäktigast i Skolvärlden under 2021 av Maktbarometern, tvåa efter skolminister Anna Ekström. Han reser Sverige runt för att föreläsa om hur man blir stor på sociala medier och förra året var han i Olofström för att tala under psykiatriveckan.

Men att kändisinfluerare över huvud taget kan få en sådan makt beror till stor del på att offentligheten legitimerar dem. Genom att nischa sig i ett ämne som ligger rätt i tiden kan färgstarka personer åka land och rike för att håva in skattepengar på kommuninvånares bekostnad.

Och de falska auktoriteterna frodas. Nina Rung, som brukar tituleras “forskare” eller “genusvetaren, kriminologen och barnrättsexperten” är ingetdera men hon har fortfarande turnerat landet runt för att föreläsa i kommuner och håva in stora summor av skattebetalarnas pengar för att föreläsa om sexuellt våld och jämställdhet (Kvartal den 25 oktober). Inför en av hennes föreläsningar föregick dock Karlshamns kommun med gott exempel och ställde in (BLT den 11 nov 2022) efter att det framkommit att den egensnickrade metoden “Huskurage” hade blivit starkt ifrågasatt. Men trots detta har hon nu ändå lyckats bli inbjuden av Länsstyrelsen Blekinge under temaveckan “En vecka fri från våld” i november för att föreläsa om “(o)jämställdhet och våld”.