Sofia Nerbrand: Vi befinner oss redan i krig

Jag har förmånen att få delta föreningen Folk och Försvars säkerhetskonferens i den finska huvudstaden under dessa historiska dagar när Sverige och Finland är på väg in i försvarsalliansen Nato. Under samtalen med experter, forskare, politiker och militärer framträder bilden allt tydligare av hybridkriget.

Under många år har vi närt förhoppningar om att ökad handel, integrerad ekonomi, internationellt samarbete och ökat resande skulle skapa vänskapsband och välstånd som gjorde regelrätta krig omöjliga. Historien var slut – den liberala demokratin och den eviga freden hade segrat. Det har emellertid funnits fiender till det öppna samhället hela tiden, men få har tagit dem på tillräckligt stort allvar. När Ryssland gick in med militär i Georgien 2008 och Krim 2014 lyssnade inte tillräckligt många på larmklockorna. De allra flesta snoozade och fortsatte att blunda.

Samtidigt står Väst starkare än på länge. Det finns en betydande politisk enighet och beslutsförmåga just nu. Vår militär och ekonomi är också oerhört mycket starkare än Rysslands. Putins armé har dessutom visat sig vara sämre än vad någon hade kunnat tro och enligt den finska riksbankens bedömningar kommer Rysslands ekonomi att krympa med 10 procent i år. Alla brutna kontakter med omvärlden kommer att sänka välståndsutvecklingen under flera år framöver.

Under ett besök på The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats i Helsingfors blir det uppenbart hur västländer plus EU och Nato kan och måste samarbeta för att förstå och hantera krigets alla fronter.