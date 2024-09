Socialdemokraterna har spelat bort sin moral

Men detta är inte nytt. Redan under 2017 framkom skandaler. Socialdemokraterna hade sålt lotter på kredit, vilket hade drivit 8079 personer till Kronofogden (DN den 4 sept 2017). Och i dag drar Kombilotterna in mycket pengar. Partiet fick in nästan tio miljoner kronor till sin partikassa från sålda lotter under 2023. Som den politiska kommentatorn Mats Knutsson påpekar i Rapport (den 13 sept) är det är inte vilka som helst som har suttit i Kombilotteriets styrelse. Det är tunga socialdemokrater, partikassören och tunga SSU-företrädare.