Den offentliga debatten har de senaste åren rört sig runt allt ifrån flum till undermålig lärarutbildning och oseriösa skolkoncerner. Men inte lika mycket har sagts om mål- och resultatstyrning och New Public Management, den modell som präglat svensk offentlig sektor sedan 1990-talet och som i lika hög grad som tidigare nämnda problem orsakat den kris som svenskt utbildningsväsende befinner sig i.

Kommuner med ansträngd ekonomi har skamlöst kunnat använda skolan som budgetregulator och hävdat att det inte spelar någon roll för undervisningskvaliteten om man pressar in över 30 barn per klass eller om lärare åläggs så många undervisningstimmar att det blir omöjligt att hinna med sådant som planering eller uppföljning. Skolbolag sugna på hög utdelning har kunnat starta verksamhet i olämpliga lokaler och det sparas in på alltifrån lärare till böcker och skolmatsal.