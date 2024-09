Under mina år som försvarsskribent under de senaste femton åren, har debatten också handlat om att påtala risken för denna negativa omvärldsutveckling och som en konsekvens av det, ett omedelbart behov av ett starkare försvar och att Sverige snarast borde ta steget in i Nato. Det politiska uppvaknandet i frågan tog dock tid, väldigt lång tid. Men när vi till sist vaknade upp ur drömmen om att den eviga freden var här för att stanna, har regeringen avsatt stora ekonomiska summor för att stärka försvarsförmågan samt säkerställt att vi nu är militärt allierade i Nato. Då skulle man möjligen kunna lura sig att tro att allt är klart och att vi nu som nation kan luta oss tillbaka och pusta ut. Skulle den känslan infinna sig, så är min bedömning att vi är farligt ute.