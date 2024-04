Till en dag. På mitt dåvarande jobb ombads jag att ta fram en informationstext via AI. Jag knappade in det jag ville ha fram, och ut kom en text som - såklart - behövde bearbetas.

Det är av just denna anledning den vikande lästrenden är oroande. Barn och unga lär sig inte på samma vis när de använder skärmar. När man läser på papper, räknar och skriver med penna (som dagens elever knappast kan) övas hjärnan på sätt som inte sker via skärm. Vänner och bekanta vittnar om att det har blivit svårare att läsa böcker, just för att hjärnan blir påverkad av all ”snuttifiering” som det kallades förr.