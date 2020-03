Sandra, Magnus och Börje – förstår ni inte att det är kris?

Foto: Marcus Palmgren

Den styrande koalitionen i Karlskrona drar benen efter sig i det näringspolitiska krisarbetet.

I tider av samhällskris prövas det politiska ledarskapet. Vilka politiker vågar kliva fram och axla det ansvar som krisen kräver av dem och vilka drabbas av obeslutsamhet och villrådighet när de sätts under press?

I Ronneby har man fattat att det råder akut kris inom besöks- och restaurangnäringarna och agerat därefter. Snabbt, kraftfullt och i enighet. Nyligen fattade krisledningsnämnden i Ronneby flera beslut för att stötta det lokala näringslivet. De frågor som kräver beslut i fullmäktige ska upp till beslut redan nu i veckan, den 27 mars.

Uteserveringarna blir avgiftsbefriade under 2020. Torghandeln blir från och med den 1 april och sex månader framåt kostnadsfri. Serveringstillstånd kommer under 2020 att vara avgiftsfritt och under året redan inbetalade avgifter kommer att återbetalas. Fasta avgifter för miljö och livsmedelstillstånd kommer inte att debiteras under 2020 och inbetalda avgifter kommer att återbetalas, vilket också gäller för tobakstillsynen. Ronneby har också kommunicerat att de kommer att ha en generös inställning till att ge uppskov med företagshyror i de fall de är hyresvärd och ge uppskov för taxor och avgifter för sophantering och vatten- och avlopp för företag.

Ronneby använder hela den kommunala verktygslådan för att stötta småföretagen genom coronakrisen. Det kanske inte är tillräckligt för många pressade småföretagare men kommunen kan ändå säga till både medborgarna och det lokala näringslivet att den gör allt i sin makt för att mildra konsekvenserna av krisen.

Kontrasten gentemot Karlskrona är slående. Den styrande koalitionen – S, C och L – har visserligen erbjudit gratis lån av marknadsstånd och att restaurangerna ska få påbörja uteservering omgående men listan är inte tillnärmelsevis lika omfattande och kraftfull som den i Ronneby. Talande nog har Karlskrona kommun inte heller aktiverat sin politiska krisledningsnämnd – till skillnad från Ronneby. Sandra Bizozzero (S), Börje Dovstad (L) och Magnus Larsson (C) – förstår ni inte att det är kris för småföretagarna?

Centerpartiet marknadsför sig gärna i valrörelser som småföretagarnas parti. Kommunalrådet Magnus Larsson är följaktligen ordförande i den för det lokala näringslivet viktiga samhällsbyggnads- och miljönämnden som har kommunens myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nu Magnus Larsson är tillfället att kliva fram och uppvisa en betydligt mer offensiv attityd än hitintills.

Krisen utspelar sig här och nu. Samtidigt som kassorna sinar hos många restaurang- och hotellföretag ska ändå räkningar för hyra och personalkostnader betalas, här och nu. Det duger inte att kommunen drar benen efter sig i det lokala krisarbetet.

Kommunstyrelsen ska före den 2 april ha ett extrainsatt sammanträde. Då måste den styrande koalitionen lägga fram ytterligare skarpa förslag så att beslut kan fattas redan på nästa fullmäktige.

Gratis lån av marknadsstånd i all ära men betydligt mer krävs. Inspiration kan hämtas från Ronneby.