Hittills har ryska medborgare via så kallade VPN-uppkopplingar kunnat hitta vägar runt den ryska censurmyndighetens blockeringar av västerländska sociala medier och nyhetssidor. Men den 1 mars i år blev det olagligt att via en hemsida tipsa om dylika VPN-tjänster. Censurmyndigheten Roskomnadzor har nu skaffat sig rättigheten att lägga upp en egen, blockerande, sida ovanpå sådana sidor, för att förhindra den typen av information från att nå ryska användare .

Ryssland har aldrig haft ett fungerande medialandskap, lika lite som en varaktigt hållbar och fungerande demokrati. Efter revolutionen 1905 fick Ryssland visserligen någon form av medial frihet, men utan fungerande medielagar eller traditioner på plats blev det mer att likna vid Vilda västern, där varje tidning blev sin husbondes röst. Med andra ord, precis som under det stökiga 1990-talet. Dock fanns det under 90-talet ett enormt patos bland många ryska journalister. De tog Tjetjenienkriget rakt in i det ryska vardagsrummet - ungefär som Vietnamkriget en gång kom till USA via tv:n.