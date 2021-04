Patrik Oksanen: Rysk desinformation hotar svensk demokrati

Ibland är informationspåverkan nära förknippat med cyberattacker. 2018 bröt den ryska militära underrättelsetjänsten sig in hos Riksidrottsförbundet. Den plockade ut uppgifter ur antidopningsarbetet och förvrängde dessa för att måla bilden att det inte bara är Ryssland som har problem med dopning. Ryssland får ju inte tävla under egen flagg vid kommande OS just på grund upprepade dopningsbrott.