Men varför i all världen ser vi styckdelarna av dessa byggnader, nedmonterade och sedan uppmonterade i helt främmande, moderna miljöer? Notera - på museum, som för att understryka deras museala karaktär! När man är ett politiskt djur som jag, simmar allt i ett sådant sammanhang: Det kunde fortfarande varit ett stående hus att besöka, eller ännu bättre, att äga privat. Dessa föremål finns på museum för att styrande politiker under 1900-talet ansett att de bör finnas just där, i stället för att vara en del av stadsbilden.

Det skär i hjärtat att tänka på att dessa hus rivits eller flyttats. Detta trots att staden genomlidit både eld och härjningar under tidigare generationer. Andra byggnader som förlorades under tiden 1945-1985 är den gamla teatern och Hellerströmska badinrättningen. Rivningen av den påbörjades i augusti 1970 .

Men inte bara somliga av de fysiska husen utan även de förmögna handelshusen är idag ett minne blott. De var en del av ett borgerligt Karlshamn som måste dragit in mängder av pengar till staden - och så småningom säkert även till staten. Socialdemokraterna förfogade (som i så många andra städer) fritt över stadsrummet under de mest rivningsintensiva åren. Under 70-talet byggdes hela fyra kvarter längst Drottninggatan om i ivern att skapa en stad som skulle glömma sin historia, nämligen just dessa handlare och hantverkare.