Rättsstaten silar ål och och sväljer kameler

Ålafiske var länge ett givet inslag under de blekingska sommarmånaderna. Fisket är också något mer än en simpel teknik för att skaffa föda, det är ett levande kulturarv med djupa historiska rötter.

I boken Ålevangeliet: Berättelsen om världens mest gåtfulla fisk (Albert Bonniers förlag, 2019) skriver Patrik Svensson om det mytiska förhållandet mellan ålen och människan. Berättelsen kretsar både kring ålens historia i det mänskliga medvetandet men också kring Svenssons egen uppväxt vid kusten i östra Skåne, där han under sin uppväxt fiskade ål med sin far. Den skulle dock lika gärna ha kunnat utspela sig i Blekinges skärgård.

All ål som finns i Östersjön kommer in via inflödena från Atlanten. Sedan 1970-talet har dessa inflöde enligt Stockholms universitet minskat med drygt 90 procent. År 2018 rapporterade kustfisket en total fångst på 142 ton, vilket enligt Östersjöcentrum vid Stockholms universitet motsvarar två procent av den lekvandrande ål som försökt vandra ut ur Östersjön detta år, 7200 ton.