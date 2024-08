Putins misstag kan stå honom dyrt

3. Med intrånget i Ryssland synas Putins kort. Tidningen The Telegraph har en podd som publicerar dagliga uppdateringar om Ukraina och har gjort det sedan den fullskaliga invasionens första dag, februari 2022. I måndagens upplaga (dag 902) diskuteras, bland många andra saker, Putins så kallade röda linjer. Framför allt om operationen i Kursk kan orsaka nya hot om att ta till kärnvapen. Dimitrij Medvedev behöver man inte bry sig om, resonerar experterna, han ”skriker om kärnvapen så fort han trampar på en legobit”. Men kommer Putin att ta fram det hotet igen för att tvinga Ukraina till reträtt? The Telegraph resonerar, att alternativen taktiskt börjar ta slut för den ryske presidenten, och att han har målat in sig i ett hörn. I veckan har han givit sin betrodde tidigare livvakt, Aleksej Djumin, fria händer att ta sig an situationen. Men vad det innebär på marken återstår att se.