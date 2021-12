Under måndagsmorgonen startade exempelvis Karlshamnsverket för att avlasta Polen som hade behov av svensk elproduktion. Under tisdagsförmiddagen var förhållandet i stället det omvända. Då låg den svenska nettoimporten på strax under 1700 Megawatt, något mindre än motsvarande två hela Ringhalsreaktorer. Ett underskott som enligt Svenska Kraftnät lär hålla i sig under hela vintern.